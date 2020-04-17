Головатюк: Не ищите в комнате чёрную кошку, когда её там нет!

Авторский комментарий депутата ПСРМ Владимира Головатюка от первого лица.

Не успело правительство утвердить проект изменений госбюджета на текущий год, как уже начали искать противоречия между высказываниями президента, министра финансов, представителем Еврокомиссии и т.д.

Одни говорят, что “Президент сказал, что из бюджета исключили первоначально предусмотренную помощь от Еврокомиссии в размере порядка 1 млрд. леев, но остались какие-то 30 млн. евро, а господин Пушкуца об этом ничего не сказал. Г-н Михалко утверждает, что ЕС выделил 87 млн. евро. Мы уже запутались в цифрах”. И так далее.

Уважаемые, никаких противоречий в этих заявлениях нет. Просто о разных цифрах идет речь.

В утверждённом госбюджете на текущий год было предусмотрено получение финансовой помощи от Еврокомиссии на сумму порядка 1,1 млрд. леев, из которых 900 млн. леев это третий транш макрофинансовой помощи (20 млн. евро кредит и 20 млн. евро грант) и 225 млн. леев (грант) на реформу в области публичных финансов, которые действительно не поступят и были в утвержденном сегодня проекте исключены госбюджета. Вместе с тем, в проекте предусмотрено получение от Еврокомиссии второго транша макрофинансовой помощи (20 млн. евро кредит и 10 млн. евро грант), который должен был поступить в прошлом году, но не поступил. Так что в этой части никаких противоречий нет.

Что касается утверждения г-на Михалко о выделении Евросоюзом Республике Молдова 87 млн. евро, то это не только помощь госбюджету, но и гранты, а, возможно, и кредиты различным НПО и предприятиям.

Так что, уважаемые, не следует искать …”чёрную кошку в темной комнате, когда её там нет”!