Головатюк: Мы соблюдаем нормы меморандума с МВФ не потому, что “это МВФ”, а потому что это – в интересах РМ (ВИДЕО)

0

Депутат фракции ПСРМ Владимир Головатюк поздравил сегодня всех граждан РМ с тем, что Совет директоров МВФ высоко и позитивно оценил выполнение трехлетней программы сотрудничества нашей страны с Фондом и выказал максимальную поддержку осуществлению реформ в РМ.

– Мы соблюдаем нормы, прописанные в меморандуме с МВФ, не потому что “это с МВФ”, а потому что это – в интересах Республики Молдова. Вчерашнее решение послужит хорошей основой для разработки следующей программы с Фондом. Во всяком случае вчера на Совете это обсуждалось. Они высоко оценили обращение Правительства РМ о готовности проводить соответствующие мероприятия. Единственное, что необходимо сделать, как мы это делали и ранее, – максимальный учет интересов государства, – сказал он.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда в ходе заседания 11 марта одобрил выделение последнего транша в рамках нынешней программы финансирования в размере 20 миллионов долларов.