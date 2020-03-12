Головатюк: Мы соблюдаем нормы меморандума с МВФ не потому, что “это МВФ”, а потому что это – в интересах РМ (ВИДЕО)

Головатюк: Мы соблюдаем нормы меморандума с МВФ не потому, что “это МВФ”, а потому что это – в интересах РМ (ВИДЕО)

Депутат фракции ПСРМ Владимир Головатюк поздравил сегодня всех граждан РМ с тем, что Совет директоров МВФ высоко и позитивно оценил выполнение трехлетней программы сотрудничества нашей страны с Фондом и выказал максимальную поддержку осуществлению реформ в РМ. 

– Мы соблюдаем нормы, прописанные в меморандуме с МВФ, не потому что “это с МВФ”, а потому что это – в интересах Республики Молдова. Вчерашнее решение послужит хорошей основой для разработки следующей программы с Фондом. Во всяком случае вчера на Совете это обсуждалось. Они высоко оценили обращение Правительства РМ о готовности проводить соответствующие мероприятия. Единственное, что необходимо сделать, как мы это делали и ранее, – максимальный учет интересов государства, – сказал он. 

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда в ходе заседания 11 марта одобрил выделение последнего транша в рамках нынешней программы финансирования в размере 20 миллионов долларов.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md