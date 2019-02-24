Головатюк: Я проголосовал за реальные изменения, за развитие и прогресс Молдовы (ВИДЕО)

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Кандидат в депутаты от Партии социалистов Владимир Головатюк проголосовал на своем избирательном участке.

– Я депутат парламента от Партии социалистов, этим много сказано. Но я ещё и экономист и прекрасно понимаю, в какой ситуации находится страна, в какой ситуации находится экономика страны. Сокращается производство, бизнес уходит, сокращается уровень жизни населения, ухудшается качество жизни, – сказал Головатюк.

Он также отметил, что политика, которая проводится в стране, не только не решает стоящие перед страной проблемы, но ещё более их усугубляет. Поэтому, по мнению социалиста, необходимо кардинальное изменение всех политик: экономической, финансовой, налоговой, монетарной.

– Для этого нужно сменить власть. Я проголосовал за реальные изменения, за развитие и прогресс Молдовы, – подытожил Головатюк.

Напомним, сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.