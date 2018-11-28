Головатюк: Именно ПСРМ и Додон впервые громко заявили в парламенте о “краже века” (ВИДЕО)

Разработанная фракцией Партии социалистов в парламенте страны программа развития Молдовы содержала целый комплекс мер и политик по решению проблем, стоящих перед страной. Это послужило основой всех законодательных инициатив фракции социалистов. Об этом в рамках пресс-конференции заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк.

– Нами были выдвинуты десятки проектов, изменений, законов, регулирующих финансово-экономическую сферу деятельности общества. Это и налоговый кодекс, и таможенный кодекс, и транспортный кодекс. Это ежегодно утверждаемые законы о бюджетах всех уровней – государственный, социальный, медицинский. Это и законы о национальном банке, о счётной палате, НАРЭ, это и законы о предпринимательском патенте, о защите прав потребителей и многие другие, – сказал он.

По словам Головатюка, в сложившейся в Молдове плачевной экономической ситуации, необходимо было кардинально изменить законодательство, а прежде всего, налогово-бюджетную политику и политику в области субвенций.

– Суть подготовленных и внесенных нами инициатив как раз и заключалась в поощрении предпринимательства и в стимулировании спроса. Нами предлагалось введение нулевой ставки налога на прибыль при условии ее реинвестировании. Это уже было и дало прекрасные результаты в 2008 году. Второе – снижение ставки НДС на импортируемый газ с 8 до 5. Следующее – единая ставка НДС стандартная в 20% и возмещение НДС в течение 5 дней. Нами предлагалось изменение налогообложения дохода физических лиц, введение прогрессивной, трёхуровневой шкалы налогообложения, – перечислил депутат.

Головатюк также отметил, что “сегодня многие тянут на себя одеяло первенства в том, что касается кражи миллиарда, но не скрыть факты – именно фракция социалистов и тогдашний председатель ПСРМ, нынешний президент Игорь Додон впервые в парламенте громко заявил об этом”.

– Именно он предложил создать следственную комиссию по расследованию обстоятельств и выявлению ответственных и виновных лиц, а главное, бенефициаров. Мы занимали жёсткую и принципиальную позицию, мы были принципиально против ликвидации BEM и тем более против перевода ответственности за украденные деньги на бюджет, следовательно на население и бизнес. Фракция поддержала инициативу президента об отмене закона, в соответствии с которым, эта ответственность была переведена на бюджет. Мы этой позиции придерживаемся и сейчас. И мы видим, что в проекте бюджета на 2019 год самый большой рост – это рост процентов по обслуживанию госдолга. Страна платит и ещё больше будет платить за эти махинации, – сказал он.