Головатюк: Цифры опровергают бравурные заявления властей

Комментарий депутата парламента от ПСРМ, экономиста Владимира Головатюка.

Данные Платежного баланса опровергают радужные заявления властей.

В конце года Нацбанк опубликовал данные Платежного баланса РМ за 9 месяцев 2018 года. Вывод однозначный: ситуация в экономике не соответствует заявлениям властей, страна всё глубже опускается во внешнеэкономическую зависимость.

Охарактеризовать состояние экономики можно отраслевыми индексами и даже сводным индексом ВВП. Да, в 2018 году практически все они в росте. Растет ВВП, увеличиваются объемы промышленного производство, перевозимых грузов, инвестиции и т.д. В результате, растет зарплата, правда далеко не у всех, увеличивается пенсия, опять же не у всех, но в целом и в среднем – рост.

Однако это не отвечает на вопрос 1. За счет чего это происходит; 2. Насколько это устойчиво, хотя бы на среднесрочную перспективу, и я уже не говорю: что реально дает это стране, населению и бизнесу.

А на эти вопросы дает ответ структура ВВП и данные Платежного баланса.

1. Структура ВВП за 9 месяцев свидетельствует, что ДОСТИГНУТЫЙ РОСТ произошел в значительной мере ЗА СЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ! Лишь 19% прироста ВВП обеспечено увеличением объемов деятельности базовых отраслей экономики, а в 3 квартале – вообще 2%!!! Остальное это торговля, валютные операции, финансовое посредничество, операции с недвижимостью, мобильная и прочая связь, другие услуги и налоги!

2. Проблема не в том, что рост ВВП за счет потребления (реальное потребление большинства людей сокращается), а в том, что в значительной мере ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОДПИТЫВАЕТСЯ ВНЕШНИМИ ИСТОЧНИКАМИ. ВНУТРЕННЯЯ ЭКОНОМИКА НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТРАНУ ДОХОДАМИ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ, НО ДАЖЕ НЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ЕГО НА ТОМ ЖЕ УРОВНЕ! Вот об этом свидетельствуют данные Платежного баланса, а именно динамика его Текущего счета (ТС).

3. Мало того, что ТС Платежного баланса в дефиците, что означает, что СОВОКУПНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИМОГО СТРАНОЙ ДОХОДА (более, чем на четверть), он, этот разрыв, еще и увеличивается. За 9 месяцев 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года дефицит ТС Платежного баланса вырос на 63%, а к 9-ти месяцам 2016 года – в 3 раза!!! Это, в свою очередь, означает, что тех ДЕНЕГ, КОТОРЫЕ ПОСТУПАЮТ В СТРАНУ в виде гранты правительству и неправительственным организациям (НПО), а также от трудовых мигрантов, УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО для финансирования торгового дефицита.

4. У нас не только импорт устойчиво превышает экспорт (более, чем в 2 раза), но торговый дефицит еще и растет, так же неуклонно. По данным Платежного баланса, внешнеторговый дефицит вырос на 26%, а гранты (всего) – на 6,5% и переводы от трудовых мигрантов – на 12%. В результате дефицит ТС Платежного баланса увеличился аж на 63%! Но дефицит бывает лишь на бумаге. В реальной жизни он должен чем то покрываться – превышение импорта над экспортом надо же чем то оплачивать?! Существует лишь ДВЕ ВОЗМОЖНОСТИ – иностранные инвестиции и долги. Но это теоретически! А в нашей реальности?

5. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) за 9 месяцев 2018 года сократились на 1%. Но мне помнится, что за 6 месяцев был рост на 24% (кстати, впервые за долгие годы – видимо были какие-то бухгалтерские хитрости), чему власть так несказанно была рада. Что же произошло? Все просто – в 3 квартале они сократились на 32%. Стало быть, ПИИ не спасают. Остаются кредиты!

6. За 9 месяцев 2018 года В СТРАНУ ПОСТУПИЛИ КРЕДИТЫ на сумму почти в 550 млн. $, в т.ч. правительству – более 120 млн. $. Именно это и помогло компенсировать недостаток грантов и переводов от трудовых мигрантов для финансирования внешнеторгового дефицита. Суммарно торговый дефицит составил более 2,1 млрд. $, а гранты, переводы от мигрантов и внешние займы – в аккурат также более 2,1 млрд. $.

Пазлы сложились!

ВЫВОДЫ.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЛАСТЬ, проводимые ею политики БЕЗ ВНЕШНИХ КРЕДИТОВ НЕ В СОСТОЯНИИ не то что роста благосостояния граждан страны, но и поддержание на нынешнем уровне потребление населения и функционирование экономики. Власть говорит, что результаты и тенденции впечатляют. Возможно, они не туда смотрят или их не туда смотрят, но факты, тем более, официальной статистики, вещь упрямая.

ЦИФРЫ ОПРОВЕРГАЮТ БРАВУРНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ!

Для смягчения внешнеэкономической зависимости, для обеспечения реального роста экономики и благосостояния граждан страны НУЖНЫ СОВЕРШЕННО ИНЫЕ ПОЛИТИКИ, но ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЛАСТЬ НА ЭТО НЕ СПОСОБНА!