Головатюк – «акумовцам»: С каких пор МВФ стал для вас диктатором, а не партнером Молдовы? (ВИДЕО)

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Депутата Партии социалистов Владимира Головатюка удивляет, как меняется отношение некоторых депутатов на одни и те же социальные инициативы в зависимости от того, в каком статусе находятся эти избранники: во власти или в оппозиции. Об этом глава постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам заявил при обсуждении проекта о двойной индексации пенсий для всех бенефициаров, отвечая на недовольство данной инициативой представителей оппозиции.

– Также меня удивляет отношение к необходимости финансового покрытия социальных инициатив. Когда-то это нужно, а когда-то – нет. И, в-третьих, меня удивляет высказывание: «Так вы признаете, что вы подвержены диктату МВФ?». А с каких пор МВФ для вас стал диктатором, а не партнером Молдовы? – заявил Головатюк.

Депутат призвал своих коллег не путать повышение и индексацию и не спекулировать на тему процентов последней.

– Скажите, что людей интересует? Процент или конкретная сумма денег? Все скажут, что конкретная сумма денег. Второй вопрос: людей интересует конкретная сумма денег или конкретный набор товаров, продуктов питания, услуг, которые вы можете оплатить за этот прирост? Все люди скажут, что конкретный набор товаров. За это повышение, которое будет в процентах, конкретный набор товаров и услуг, который люди смогут купить, будет значительно больше. Проценты могут быть меньше, но люди получат больше, – подытожил он.