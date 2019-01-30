Голосуя за Шора, вы голосуете за ДПМ, а значит, за нищету, – политолог

Комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Вначале они украли миллиард, переложив его возврат на граждан. А это около 1 млрд леев в год в течение 25 лет.

Потом они урезали индексацию пенсий в 5 раз: с 20% в 2009 до 3.3% в 2019.

Потом они лишили пенсионеров компенсаций на лекарства, лечение, отопление и так далее.

Потом он повысили пенсионный возраст с 57 до 63 лет.

Потом они решили, что пенсионеры, вышедшие в отпуск по старости ранее 2001 года, не смогут рассчитывать на реальную валоризацию пенсий.

Потом они повысили штрафы в пять раз, что больнее всего ударит по пенсионерам и ветеранам.

Потом они лишили ветеранов Дня Победы, приняв Закон о праздновании 9 мая Дня Европы и Победы ( 5 октября 2018 года).

А потом они запустили УКРАВШЕГО МИЛЛИАРД Илана Шора, который продает пенсионером хлеб на 10 банов дешевле, требуя взамен их голоса!