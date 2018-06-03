Голосование завершено, избирательные участки закрылись

В 21.00 второй тур выборов генерального примара муниципия Кишинев официально завершился, избирательные участки закрылись.

По предварительным данным, к избирательным урнам вышли 248 тысяч 666 избирателей или 39,12%. В 21.45 Окружной совет проведет брифинг для прессы, в рамках которого сообщит о ситуации на момент закрытия участков. Скорее всего, тогда же станут известны и первые результаты.

Напомним, сегодня в Кишиневе проходил второй тур выборов генерального примара Кишинева. За победу боролись двое кандидатов: кандидат ПСРМ Ион Чебан, который с отрывом в 9% занял первое место в первом туре, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе.