Голосование завершено, избирательные участки закрылись

Голосование завершено, избирательные участки закрылись

В 21.00 второй тур выборов генерального примара муниципия Кишинев официально завершился, избирательные участки закрылись. 

По предварительным данным, к избирательным урнам вышли 248 тысяч 666 избирателей или 39,12%. В 21.45 Окружной совет проведет брифинг для прессы, в рамках которого сообщит о ситуации на момент закрытия участков. Скорее всего, тогда же станут известны и первые результаты.

Напомним, сегодня в Кишиневе проходил второй тур выборов генерального примара Кишинева. За победу боролись двое кандидатов: кандидат ПСРМ Ион Чебан, который с отрывом в 9% занял первое место в первом туре, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе.

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