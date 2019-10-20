Голосование завершено, избирательные участки закрылись

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В 21.00 всеобщие местные выборы и новые парламентские выборы по четырём одномандатным округам официально завершились, избирательные участки закрылись.

По предварительным данным, к избирательным урнам вышли 1 173 394 избирателей или 41,67%. Единственный район, в котором явка избирателей превысила 50% – это Дондюшанский район. Во Флорештах проголосовали 45,55% избирателей, в Оргееве – 47,20%, в Шолданештах – 49,19%.

В муниципии Кишинёв явка на голосовании составила 36,04%, к избирательным урнам вышли 229 581 гражданин. На Ботанике проголосовали 46 554 избирателей, на Рышкановке – 42 193, на Буюканах – 31 656, на Чеканах – 31 807, а в секторе Центр – 26 320.

В 22.00 Центральная избирательная комиссия проведет брифинг для прессы, в рамках которого сообщит о ситуации на момент закрытия участков и объявит первые результаты голосования на выборах.

Напомним, сегодня, 20 октября, в Молдове проходили всеобщие местные выборы, а также новые парламентские выборы по четырём одномандатным округам.