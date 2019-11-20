Голосование за правительство не освобождает от ответственности тех людей ДПМ, которые совершали преступления, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

ДПМ проголосовала за новое правительство скорее от безысходности. Идти на досрочные не хочется – наберут не более 10%.

Идти с Майей Санду нет возможности – она хочет досрочных и хочет сама всё контролировать.

Отказаться от поддержки нового правительства тоже сложно – отправили в отставку Санду (оппозиция всегда отправляет в отставку власть), значит, вы виноваты в досрочных. А это окончательная политическая смерть.

Тем более, что Ион Кику восемь месяцев был министром финансов от ДПМ, а потом стал советником Игоря Додона!

А есть ли альянс ПСРМ-ДПМ?

Коалиции ПСРМ-ДПМ нет. и быть не может. Парламентского большинства тоже нет, так как нет соглашения о разделе власти, о программе правительства и т.д.

И ответственность за правительство взял лично президент, а не ДПМ, АКУМ и тд.

Голосование за правительство не освобождает от ответственности тех людей ДПМ, которые совершали преступления. Плахотнюка будут искать и сделают всё, чтобы отправить в тюрьму.

Президент не забыл про «случайные» аварии, в которых пострадала его семья, снятие полномочий, отстранение от власти, угрозы тюрьмой, убийством и т.д.

Важно – ДПМ поддержала правительство социалистов и его программу, а не наоборот. Если поддержит и АКУМ –мы будем только рады. Мы же поддержали их правительство!

У нас правительство меньшинства, где все министры, в основном – советники президента или люди, работавшие с ним в 2005-2009 в ПКРМ, как премьер Ион Кику, как министр финансов Сергей Пушкуца и т.д.

Это правительство в любой момент может пасть, и работа ведется со стороны АКУМ и некоторых внешних игроков.

Нэстасе уже не исключил альянса АКУМ –ДПМ! Игорь Гросу (ПДС) предложил ДПМ реформироваться, и тогда можно говорить о власти!

Но, скорее всего, кабмин продержится до президентских выборов.

Откуда будут голоса?

Мы думаем, что за одни проекты будет голосовать ДПМ, за другие – АКУМ.