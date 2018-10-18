Голосование во втором чтении за проект демократов о евроинтеграции в Конституции провалилось (ВИДЕО)

Демократической партии и ее сателлитам не хватило голосов для принятия законопроекта о включении евроинтеграциии в высший закон страны во втором чтении.

Это произошло после того, как либералы, либерал-демократы и коммунисты отказались голосовать за проект и покинули зал заседаний. Социалисты остались, но проголосовали против инициативы.

– Мы все в этом зале хотим построить в Молдове правовое и конституционное государство, и очень хорошо, что некоторые депутаты четко озвучили идею, что подобное изменение Конституции будет означать запрет на другие политические партии, которые выступают за другие вещи, и будет являться нарушением конституционных гарантий о свободе мышления и выражения. Мы, социалисты, с самого начала сказали, что это неконституционно и незаконно, и что это ограничивает граждан. Давайте поставим точку в этом шоу, – сказал депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Социалист предложил Канду устроить номинальное голосование по этому вопросу, однако спикер отказался. В итоге, когда вопрос был поставлен на голосование, за внесение евроинтеграции в Конституцию проголосовали лишь 54 депутата ДПМ и ЕНПМ, когда для принятия проекта было необходимо 67 голосов.

После того, как голосование во втором чтении провалилось, Канду заявил, что будет рассмотрена возможность проведения референдума по этому вопросу, который может состояться, в том числе, 24 февраля 2019 года, одновременно с парламентскими выборами.