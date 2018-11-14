Голосование под прицелом: на избирательных участках страны установят более 2000 видеокамер

Около 2300 видеокамер будет установлено на избирательных участках в ходе парламентских выборов 24 февраля 2019 года. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

По словам председателя ЦИК Алины Руссу, камеры будут установлены на каждом избирательном участке. Они будут со встроенными микрофонами, что позволит производить не только видео, но и аудиозапись, отметила она.

Видеокамеры будут фиксировать не только процесс голосования, но и подсчета бюллетеней. Записи не будут передаваться онлайн, а будут сохранены и архивированы.

– Установка камер позволит увеличить прозрачность процесса голосования. В то же время видеосъемка не должна нарушать тайну голосования. Целью установки устройств является безопасность и улучшение деятельности избирательных участков, – заявила председатель ЦИК.

Напомним, что очередные парламентские выборы пройдут в Молдове 24 февраля 2019 года. А летом будущего года предстоят еще одни выборы – на сей раз, местные.