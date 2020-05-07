Голоса Победы

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Великая Отечественная война в современных учебниках истории нашей страны практически не отражена. Впрочем, в школьной программе даже нет такого предмета. Тем не менее, сотни гимназий и лицеев к знаменательной дате – 75-летию Великой Победы над фашистскими захватчиками готовы.

Увы, ветеранов становится всё меньше, а контакт с ними ограничен. Прямая информация из уст в уста прерывается. Но это не должно означать, что прерывается история, что обрывается память. И если в рамках школьных предметов героическое прошлое не отражено, можно вынести обсуждение этого важное события вне школьного расписания и сохранить где-то на уровне сердца. Что и делают педагоги, закалённые победными парадами советских времён, которые передают эстафету памяти своим юным воспитанникам.

У каждого учебного заведения в условиях чрезвычайного положения – свой план празднования Победы. К примеру, по инициативе директора Теоретического лицея имени Богдана Петричейку Хашдеу Светланы Михайлеску, в учебном заведении каждый день в течение предпраздничной недели уроки начинаются с торжественных слов памяти о героизме воинов, отстоявших мир на земле. А ученики исполняют стихи и песни о войне и записывают их на видео. Получается очень трогательно.

– Вся предпраздничная неделя у нас проходит под девизом «Я помню, я горжусь!», – рассказывает, завуч лицея по воспитательной работе Светлана Скворцова. – Мы давно готовились к празднованию 75-летия Великой Победы, но по известным причинам прежние планы не могут реализоваться. Но мы всё равно не остались в стороне. Наши дети активно включились в акцию, зажглись этой идеей. Они присылают свои записи, старшеклассники помогают с элементами оформления, а я уже делаю окончательный монтаж. Когда слушаешь, как наши воспитанники читают стихи о войне, пробирает до слёз. Но у нас всегда к этому празднику было особое отношение. Мы проводим фестиваль военной песни, конкурсы рисунков на тему Победы и другие мероприятия. Большое спасибо родителям, которые и ранее, и сейчас в изоляции, помогают достойно отметить этот великий праздник. Мы хотим, чтобы дети знали правду, и надеемся, что у нас это получается.

Несколько лет назад ветеран войны полковник Иван Иванович Сухоруков вручил лицею знамя Наследников Победы. Ветеран довольно частый гость в лицее им. Б. П. Хашдеу. Поначалу здесь учились его дети, а потом он просто не мог не приходить в это учебное заведение, ставшее для него родным, где его всегда ждут. А на День Победы он приходил обязательно, и даже посвящал ребятам стихи. Увы, этот год стал исключением.

На слова ветерана войны Ивана Сухорукова и преподавателя музыки лицея Василия Олару была написана песня «Наследники Победы», которая в этом году прозвучит 9 мая в пятый раз. А в первый год рождения песни, к 70-летию Победы, ребята из лицея получили первую премию за её исполнение на республиканском конкурсе «Вера. Надежда. Любовь. Виктория».

В учебных планах Министерства образования, культуры и науки мероприятий, запланированных ко дню Победы, практически нет, так как составляли эти программы вначале учебного года, ещё при другом составе кабинета министров. Поэтому основной упор был сделан на праздновании Дня Европы. То, что сейчас делается для празднования Победы, особенно под знаком ЧП – это исключительно инициатива неравнодушных учителей и родителей.

Буквально на днях учащиеся лицея им.Б.П. Хашдеу удалённо исполнили песню «Пусть всегда будет солнце». Как оказалось, наши дети умеют объединяться в период сложных ситуаций. И пока у нас есть педагоги и родители, которые хранят истинные воспоминания о войне, за нравственное здоровье юного поколения, по крайней мере его лучшей части, можно не беспокоиться.

Наталья Устюгова

Фото из архива «АиФ в Молдове»