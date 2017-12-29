Голос, который знают все. Виражи судьбы Всеволода Абдулова

29 декабря известному актеру Всеволоду Абдулову исполнилось бы 75 лет.

На пути к мечте

Всеволод родился в интеллигентной московской семье. Его отец Осип Наумович был Народным артистом РСФСР. В их доме постоянно собирались выдающиеся актеры и деятели культуры тех лет: Раневская, Плятт, Вахтангов и многие другие. Естественно, пребывая с ранних лет в атмосфере театра, в реалиях актерской профессии, Всеволод не видел себя нигде, кроме как на сцене или в кино. В 17 лет он принялся штурмовать театральные заведения. Его приняли сразу в несколько, причем без папиного участия. Однако он мечтал поступить в Школу-студию МХАТ. Но вот именно с поступлением туда у Абдулова возникли сложности. Шансов, что его зачислят, было немного.

На одной из консультаций в ходе вступительных экзаменов Всеволод познакомился с Владимиром Высоцким, который в это время уже заканчивал Школу-студию. Высоцкий как-то сразу обратил внимание на Абдулова. Они начали общаться, и старшекурсник Владимир Семенович взял абитуриента под свою опеку. Провел с ним несколько занятий, поделился секретами профессии. В итоге Абдулова зачислили в желанное заведение, а Высоцкий стал одним из самых близких его друзей до конца жизни.

После окончания Школы-студии карьера Абдулова складывалась неплохо, хотя нельзя сказать, что в какой-то момент он проснулся знаменитым. Играл сначала в Театре на Таганке, потом на сцене Московского художественного театра. Параллельно периодически снимался в кино. Еще в годы учебы Всеволод первый раз женился, в браке родилась дочь. Правда, отношения с первой женой, которая также была студенткой Школы-студии, продлились недолго. Абдулов увлекся другой актрисой. Как впоследствии вспоминал сам Всеволод Осипович, всего он был женат раз пять или шесть. Почему «или»? Потому что он не разделял понятия брака гражданского и официального.

Возвращение с того света

Поворотной точкой в судьбе Абдулова стала случившиеся с ним трагедия осенью 1977 года. Он возвращался на машине со съемок из Баку. Неожиданным образом одно из колес автомобиля лопнуло и машину подкинуло в воздух. И хотя Абдулов остался жив после автокатастрофы, врачи говорили, что его травмы не совместимы с жизнью. Всеволод Осипович провел в коме 21 день. То, что он все же пришел в себя, доктора назвали чудом. Реабилитация заняла почти полгода. Когда Абдулов уже шел на поправку, к нему в палату приехал Высоцкий в компании со Станиславом Говорухиным, который только собирался снимать телекартину «Место встречи изменить нельзя». Высоцкий уговорил известного режиссера дать Абдулову любую роль, какую он только захочет. В итоге Всеволод Осипович выбрал для себя небольшую, но запоминающуюся роль милиционера Соловьева. Впрочем, он и за нее боялся браться, поскольку память после аварии его очень часто подводила. По этой же причине после трагедии Абдулов практически перестал выходить на театральную сцену. «Выучить даже самую небольшую роль для меня стало каждый раз настоящим испытанием», — говорил актер. Впрочем, проблемы с памятью не заставили его забыть о прежнем разгульном образе жизни. Его последняя супруга в одном из интервью рассказала журналистам о том, что Абдулов, как и Высоцкий, имел пагубное пристрастие к алкоголю. «Если бы я не боролась, если бы не останавливала его, скорее всего, он прожил бы на несколько лет меньше», — признавалась вдова актера. Также она, как и коллеги Абдулова, признавались в том, что Всеволод Осипович чувствовал себя человеком одиноким, никому не нужным, а от того был часто замкнут и подавлен.

Но ни травмы, ни разгульная жизнь не заставили его уйти из актерской профессии. Более того, неожиданно Абдулов нашел себя в работе за кадром (там читать текст можно по бумажке). Он стал одним из самых востребованных актеров озвучания иностранных картин и мультсериалов. Даже те, кто ни разу не видел фильмов или спектаклей с его участием, совершенно точно слышали голос Всеволода Осиповича. Он озвучивал героев «Гарри Поттера», «Властелина колец», фильмов «Зеленая миля», «Пятый элемент» и многих-многих других картин.

Абдулова не стало 28 июля 2002 года. Буквально за два до смерти актер присутствовал на дне памяти Владимира Высоцкого — одного из немногих настоящих его друзей, который прошел через всю его жизнь, и который стал для него едва ли не самым близким человеком.