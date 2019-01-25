Гололёд в Молдове: ГИЧС рассказал о ситуации на дорогах к этому часу (ФОТО, ВИДЕО)

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За последние несколько часов спасатели и пожарные помогли разблокировать 9 автомобилей, которые занесло на трассе. Помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в районах: Флорешты, Штефан-Водэ, Анений Ной, Кагул, Резина, Каушаны, Кантемир и в Гагаузии.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, по данным информации полученной от территориальных подразделений, а также от ответственных лиц Администрации автодорог, дорожное движение крупнотоннажных транспортных средств было возобновлено на следующих трассах:

R – 30: Анений Ной – Каушаны – Штефан-Водэ – граница с Украиной;

R -34: Хынчешты – Леова – Кагул – Слободзея Маре, участок Кагул – Джурджулешты;

R -35: Бессарабка – Комрат, участок Кантемир – Комрат.

В первые часы сегодняшнего дня спасатели разблокировали микроавтобус вблизи населённого пункта Черница Флорештского района, а у населённого пункта Цэнцэрень пожарным удалось вытащить фуру с грузом в 20 тонн, которую занесло на дороге. Ещё один микроавтобус, который занесло из-за гололёда, удалось разблокировать спасателям, а также ряд других легковых автомобилей были вызволены сотрудниками ГИЧС, находящимися на трассах страны.

По данным поставщика электроэнергии, на данный момент ни в одном населённом пункте страны не зарегистрировано аварийных отключений от услуги. За ситуацией в стране следят более 400 спасателей и пожарных на 133 спецавтомобилях.