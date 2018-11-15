Гололёд ставит подножку. Как лечить ушибы, растяжения и вывихи

В холодное время года увеличивается риск не только простудных заболеваний, но и травм. Скользкий от дождя или гололёда асфальт каждую минуту готов подставить нам подножку. Как лечить самые частые травмы?

Кратковременная боль и синяк – далеко не единственные возможные последствия травм конечностей. Бывают ситуации и серьёзнее.

Осторожнее надо!

Ведь случайное падение на твёрдую поверхность или даже не падение, а всего лишь неудачная попытка, оступившись, удержать равновесие может привести к вывиху или растяжению связок. А то и к перелому. Да что там говорить – даже сильный ушиб может представлять опасность. Иногда такие травмы болят месяцами, не давая покоя ни днём, ни ночью. К тому же каждое подобное повреждение увеличивает риск развития осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата. И прежде всего может привести к артрозу. Поэтому, конечно, очень важно (особенно в плохую погоду) проявлять внимательность и осторожность, по возможности не спешить и выбирать обувь с нескольз­кой подошвой.

Когда подстелить соломку не вышло

Чтобы быстрее залечить травму и минимизировать её последствия, надо действовать по правилам. Не всегда хороша самодеятельность, ведь человек, не сведущий в травматологии, может легко ошибиться и спутать сильный ушиб с переломом. Дело в том, что симптомы различных травм, если это не банальный синяк, часто очень похожи.

Но, к счастью, первая помощь при любых травмах одна и та же: обезболивание, покой и возвышенное положение повреждённой конечности, а также прикладывание льда (во избежание развития гематом). При растяжении связок необходима также фиксирующая повязка на сустав (эластичный бинт), при ушибе – давящая повязка.

Сразу после травмы на больном месте следует подержать пузырь со льдом. Оптимальная схема такова: сначала это нужно делать в течение 20–30 минут, а затем через каждые 2–3 часа накладывать на 10–15 минут. Если передержать, можно вызвать повреждение сосудов холодом.

А вот греть или растирать место травмы в первые сутки нельзя ни в коем случае! К этому можно приступить лишь через двое суток. Тут большую пользу окажут обезболивающие мази. И свой выбор лучше остановить на лекарственных средствах, которые могут содержать либо синтетические активные вещества (как правило, нестероидные противовоспалительные средства), либо натуральные ингредиенты (например, яд гадюки, обладающий одновременно и мощным обезболивающим, и заживляющим действием). Как правило, при неосложнённых ушибах и растяжении связок этих препаратов вполне достаточно, чтобы травма зажила как можно быстрее и доставила минимум дискомфорта.

Если стало хуже

Но если боль не снижается, а нарастает или имеется сильное кровотечение, а также если повреждённая конечность потеряла чувствительность или возможность двигаться, необходимо срочно обратиться к врачу. Ведь даже при сильных ушибах с большими гематомами порой требуется хирургическая помощь (откачивание скопившейся крови, очищение полости суставов от жидкости, введение антибиотиков). А лечение в домашних условиях мазями и примочками вывиха и тем более перелома – и вовсе очень плохая идея. Наоборот, в таких случаях нужно как можно быстрее обратиться к специалисту – ведь свежий вывих (до трёх дней) вправляется проще всего. К тому же в больнице могут предложить физиопроцедуры и новокаиновые блокады для обезболивания.