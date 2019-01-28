Гололёд не помеха: в выходные дни патрульные поймали более 360 превысивших скорость водителей

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Несмотря на трудные погодные условия, некоторые водители, лишившись даже инстинкта самосохранения, рискнули превысить скорость движения. Таких «смельчаков» в выходные дни было зарегистрировано более 360.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, также в выходные дни 21 водитель был отстранён от вождения, так как все находились в состоянии опьянения, один из них – в наркотическом. Ещё 27 водителей сели за руль автомобиля без водительского удостоверения.

Кроме этого, с 25 по 27 января на всей территории страны произошло 5 серьёзных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека скончались, а ещё 9 получили травмы. Напомним, что одна из смертельных аварий произошла вблизи села Бардар. Там в результате лобового столкновения двух автомобилей скончались водитель и годовалый ребёнок.

В связи с этим НИП напоминает, что самыми частыми причинами серьёзных ДТП становятся вождение под воздействием алкогольных напитков и превышение скорости.