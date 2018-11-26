Гололед в Кишиневе: за медицинской помощью обратились более 250 человек

Гололед в Кишиневе: за медицинской помощью обратились более 250 человек

Гололед на улицах столицы стал причиной обращения почти 200 кишиневцев в Институт скорой медицинской помощи. 

27 из них были госпитализированы, рассказали на сегодняшнем оперативном заседании в примэрии. В то же время в отделения травматологии и ортопедии в поликлиники по месту жительства обратились 59 человек. Таким образом, общее количество обращений составило 252.

Напомним, что с 14.00 сегодняшнего дня в силу вступает очередной желтый код в связи с непогодой. Синоптики обещают дождь, дождь со снегом и снег, а на дорогах образуется гололедица.

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