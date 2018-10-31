Голливуд отдыхает: в Комрате серийные воры в масках за считанные секунды вынесли сейф с деньгами (ФОТО, ВИДЕО)

Двое мужчин в возрасте 21 года и 27 лет, один из которых был задержан, а второй находится в розыске, подозреваются в совершении кражи в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, 20 сентября злоумышленники проникли в помещение компании по кредитованию в Комрате, и украли сейф, в котором находились денежные средства и другие материальные ценности. Общий ущерб составил 137 642 лея.

По данным пресс-службы полиции, замаскированные преступники действовали в ночное время суток, и буквально за считанные секунды им удалось проникнуть в офис, вытащить сейф, погрузить его в багажник и скрыться с места преступления. Опустошив сейф, они выбросили его у озера на окраине Комрата.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемыми являются два жителя Гагаузии, которые совершают кражи на всей территории страны. Во время обысков, производимых на дому у подозреваемых, было найдено и изъято большое количество ценных вещей, происхождение которых предстоит выяснить.

На данный момент один из подозреваемых был помещён под предварительный арест, а другой находится в розыске. Если вина молодых людей будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.