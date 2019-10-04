Голливуд отдыхает: в Кишинёве подросток угнал автомобиль и превратил его в груду металла, пытаясь сбежать от полиции (ФОТО)

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В Кишинёве 14-летний подросток угнал автомобиль, и, пытаясь сбежать от полиции, врезался в 4 машины, а в итоге въехал в жилой дом. Инцидент произошёл минувшей ночью. Владелица угнанного авто опубликовала в социальной сети фотографии того, что осталось от её машины.

По словам пострадавшей, полицейские позвонили ей поздней ночью. Они сообщили, что её автомобиль, который она припарковала возле дома вечером, попал в ДТП, передаёт unimedia.info.

Оказалось, что несовершеннолетний взломал машину и на высокой скорости катался на ней по городу. Его заметили полицейские, началась погоня. Пытаясь сбежать от правоохранителей, подросток врезался в 4 автомобиля, а в итоге въехал в жилой дом. После этого злоумышленник был пойман.

Обстоятельства случившегося выясняются.