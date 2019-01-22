Голливуд отдыхает: угнавшие машину “Молдтелекома” подростки покатались по улицам Фалешт с полицией “на хвосте”

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Трое подростков и 23-летний парень устроили ночь приключений, угнав машину АО «Молдтелеком». Автомобиль двигался хаотично по улицам Фалешт и был замечен экипажем патрульных, который инициировали погоню.

Минувшей ночью трое подростков 14 и 15 лет, а также 23-летний парень забрались в открытый автомобиль марки ВАЗ-2107, припаркованный во дворе компании «Молдтелеком», после чего решили покататься на нём по улицам Фалешт. Машину, которая хаотично двигалась, заметили сотрудники Национального инспектората патрулирования, которые приказали водителю остановиться. Тем не менее хулиганы лишь ускорились, пытаясь избежать преследования, пишет deschide.md.

С полицией «на хвосте» подростки юркнули во дворы, после чего водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль марки Mercedes 309 D. Молодому человеку, который был за рулём, а также одному из подростков удалось скрыться с места происшествия, а двое других несовершеннолетних были задержаны полицией и сопровождены в полицейский участок.

В отношении четырёх авантюристов было возбуждено уголовное дело. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства инцидента, а также устанавливают местонахождение двух беглецов. Примечательно, что ранее все четверо не раз уже сопровождались в Инспекторат полиции после участия в подобных приключениях.