Голландец вербовал детей из Молдовы для занятия проституцией: ему грозит пожизненное лишение свободы

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщает об экстрадиции из Грузии в Республику Молдова гражданина Нидерландов, обвиняемого в торговле детьми, в том числе совершаемой на территории РМ в период с 2015 по 2018 гг. Известно, что голландец действовал в рамках международной преступной сети.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, обвиняемый использовал трудное финансовое положение некоторых семей населённого пункта на юге страны, чтобы заслужить их доверие. Он отбирал детей в возрасте до 14 лет и предлагал им дорогие вещи и деньги на развлечения.

Как только подозреваемый добивался расположения детей, он приглашал их в гости к себе домой в тот же населённый пункт, а также в Румынию. Там вместе с другими неустановленными личностями детей подвергали сексуальной эксплуатации. Поскольку несовершеннолетние стали зависимыми от помощи подозреваемого, они не осознавали истинный характер происходящего.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован, после чего его экстрадировали из Грузии, где он прятался от правосудия. Расходы на экстрадицию будут взысканы со счёта обвиняемого, если он будет признан виновным. Голландцу грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.