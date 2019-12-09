Голландец, обвиняемый в домогательстве двух детей из Кагула, освобождён из-под предварительного ареста

Голландец, обвиняемый в домогательстве двух детей из Кагула, освобождён из-под предварительного ареста

Ходатайство Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам о продлении предварительного ареста гражданина Голландии, обвиняемого в домогательстве двух детей, было отклонено судом Кагула. Прокуроры считают это решение суда незаконным.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, слушание по этому делу состоялось в воскресенье, 8 декабря, так как срок предварительного ареста иностранца истекал. Суд первой инстанции отклонил ходатайство прокуроров и одобрил запрос адвоката обвиняемого. Таким образом, подсудимый был освобождён из-под стражи и находится сейчас под судебным контролем.

Стоит отметить, что 60-летнему иностранцу грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное тюремное заключение за домогательство двоих детей из Кагула. После экстрадиции из Грузии в Молдову гражданин Голландии был помещён под предварительный арест решением суда первой инстанции.

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