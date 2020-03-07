Голь на выдумки хитра: молдаванин пересёк соседнюю границу в вагоне с углём

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В Одесской области задержан гражданин Молдовы, который незаконно пересёк украинскую границу в вагоне с углём. Нарушителя обнаружили 5 марта в грузовом поезде сообщением “Этулия-Рени”.

Во время осмотра одного из товарных вагонов сработала служебная собака. Как пишет unian.net, в вагоне пограничники обнаружили мужчину, который спрятался среди угля. У молдаванина нашли документ, в котором указывалось, что ему въезд на Украину запрещён.

За нарушение государственной границы на имя гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.