Голь на выдумки хитра: молдаванин пересёк соседнюю границу в вагоне с углём

Голь на выдумки хитра: молдаванин пересёк соседнюю границу в вагоне с углём

В Одесской области задержан гражданин Молдовы, который незаконно пересёк украинскую границу в вагоне с углём. Нарушителя обнаружили 5 марта в грузовом поезде сообщением “Этулия-Рени”.

Во время осмотра одного из товарных вагонов сработала служебная собака. Как пишет unian.net, в вагоне пограничники обнаружили мужчину, который спрятался среди угля. У молдаванина нашли документ, в котором указывалось, что ему въезд на Украину запрещён.

За нарушение государственной границы на имя гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md