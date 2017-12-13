Годовщина войск карабинеров завершилась трогательным предложением руки и сердца (ВИДЕО)

Один из карабинеров попросил свою возлюбленную выйти за него замуж.

Вчера, 12 декабря, Департамент войск карабинеров отпраздновал 26-ую годовщину со дня основания. В дополнении к захватывающему представлению событие завершилось предложением руки и сердца.

Один из карабинеров с огромным букетом роз и кольцом в руках встал на колени и попросил свою возлюбленную выйти за него замуж. Смущенная девушка не смогла сдержать слез. А для того, чтобы предложение выглядело еще более эффектно, в завершении коллеги-карабинеры сделали несколько залпов в воздух, сообщает protv.md.

Стоит отметить, что на церемонии присутствовал министр внутренних дел Александр Жиздан, руководство Департамента войск карабинеров, главы подразделений МВД, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Кишиневе, бывшие командиры ДВК, ветераны, родители карабинеров и многие другие.