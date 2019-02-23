Годовой проездной на общественный транспорт будет обновлён

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Кишинёвский муниципальный совет одобрил введение в обращение обновлённого годового абонемента на проезд в столичном общественном транспорте.

На новых абонементах голографический логотип Управления электротранспорта Кишинёва будет золотистым, а кромка – синей. На фото владельца, в нижнем левом углу, поверх ламинирования будет нанесён логотип RTEC, пишет realitatea.md со ссылкой на ipn.md.

Годовой абонемент введён в обращение в феврале 2019 года и действителен до 31 марта 2020 года. Затраты, связанные с обновлением абонементов, несёт столичное Управление электротранспорта и Автобусный парк Кишинёва.