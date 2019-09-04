Год учителями красен

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О лучших педагогах Молдовы и их преданности профессии

Вот и прозвенел первый в новом учебном году школьный звонок. Хочется верить, что независимо от того, есть ли в семье ученик, многие сохранили особое отношение ко Дню знаний.

А есть люди, которым этот день всегда приносит некий новый вызов и даёт старт очередному экзамену на профессиональную и человеческую зрелость, сдаваемому каждый новый учебный год. Это наши школьные учителя, представители одной из самых нервозатратных профессий.

Да, они – не святые. Но большинство педагогов – достойные и самоотверженные люди, которые преданы детям и своему делу. «АиФ в Молдове» собрала несколько историй о тех, кто учит ребят интересно и познавательно, кто наполняет души детей светом и зажигает харизмой своей личности.

Урок с гаджетами

Валентина Георгиевна Метлицкая – учитель начальных классов Теоретического лицея имени М. Губогло города Чадыр-Лунги. Она – победитель регионального конкурса «Учитель года Гагаузии – 2019».

С малых лет знала, что станет учителем. В детском саду сажала вокруг себя таких же карапузов, как сама, брала книжку и делала вид, что читает, а на самом деле рассказывала им выдуманные сказки. После 8 класса поступила в Кагульское педучилище имени А. С. Макаренко, очень престижное в те годы учебное заведение. С тех пор много воды утекло.

– В последние годы очень изменилась информированность детей. Учитель должен соответствовать духу времени и использовать современные технологии в своей деятельности, много работать над собой, – убеждена Валентина.

Поэтому кроме курсов, которые педагог, как и её коллеги, обязательно прослушивает раз в четыре года, Валентина посещает различные вебинары, конференции, учебные платформы. Собирает материал, чтобы завести в соцсетях свой блог об учительской жизни.

В 4 классе, где у неё классное руководство, 26 ребят. Все – умницы и таланты: пловцы, танцоры, футболисты. Три ученика, занимающихся каратэ, время от времени привозят с международных соревнований золотые и серебряные медали. А ещё ученики Валентины Георгиевны участвуют в онлайн-олимпиадах по разным предметам на международных учебных платформах. Особенно ребят увлекают конкурсы по дисциплинам, которые в лицее не изучаются, – например наука предпринимательства. К увлекательному занятию учительница стала привлекать своих воспитанников с первого класса. Как только дети освоили азы чтения, она стала распечатывать тесты различных олимпиад и учила их выполнять задания. Потом провела ликбез для родителей, чтобы те помогали своим чадам входить и выходить с учебных платформ. Теперь четвероклассники справляются с этой премудростью самостоятельно…

У пятерых учеников родители находятся на заработках, но они активно участвуют в жизни своих детей, так как Валентина Георгиевна создала в вайбере группу, в которую пригласила родителей. Она каждый день размещает в этой соцсети всю школьную информацию: расписание, задания по предметам, сообщения о внешкольных событиях. Так что теперь абсолютно не важно, где находится родитель – в отъезде или рядом.

В последние годы сильно изменилась информированность детей. Учитель должен соответствовать духу времени и использовать современные технологии в своей деятельности, много работать над собой.

«Золотая» полочка

У дважды лауреата районного конкурса «Учитель года», учителя начальных классов теоретического лицея города Твардицы Марии Дмитриевны Мариновой тоже четвероклассники. Но среди её воспитанников есть ребята, которые уже добились немалых побед. В этом году окончила лицей её выпускница Марианна Христева, которую признали лучшей выпускницей Тараклийского района 2019-го. Девушка удостоилась Почётной грамоты от президента Молдовы. Мария Дмитриевна учила и Ваню Кара, активного и творческого парня, который много лет возглавлял школьный парламент, участвовал в международных конференциях.

Впрочем, теперешние ученики Мариновой – тоже люди занятые. Одни учатся в школе искусств и участвуют в музыкальных конкурсах и фестивалях, другие преуспели в спорте. Смартфоны и планшеты давно стали частью их жизни. Но учительница сумела в их цифровое детство втиснуть обычную книгу. «Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор», – часто говорит она своим воспитанникам.

Как только мальчики и девочки научились читать, она завела в классе читательский уголок с полочкой интересных книг. И бестселлеры путешествуют по классу, пока их не прочтут все. Потом Мария Дмитриевна заменяет их новой подборкой. Каждый год в Твардице в День защиты детей устраивается большой праздник, где награждают мальчиков и девочек, которые отличились в учёбе и на разных конкурсах. Книгочеи Мариновой всегда получают грамоты от городской библиотеки.

Капельки талантов

Отец Татьяны Абасовой из Чадыр-Лунги играл на трубе. Из-за травмы руки ему пришлось отказаться от инструмента. Свою мечту заниматься музыкой он воплотил в дочери. Татьяна окончила музыкальное отделение Сорокского педучилища имени Б. Главана (теперь педагогический колледж имени М. Эминеску). С 1994 года преподаёт музыкальное воспитание – сначала в детском саду, потом в гимназии имени П. Казмалы. В 2018 году Татьяна Сергеевна выиграла региональный конкурс «Учитель года Гагаузии». Благодаря ей музыкальное воспитание в гимназии превратилось в серьёзную дисциплину.

– Музыка – сочетание логического и эмоционального, она формирует и соединяет правую и левую доли мозга, – часто повторяет Татьяна Сергеевна на своих уроках. – Большинство нобелевских лауреатов в детстве изучали музыку.

В гимназии учатся 485 детей. Каждый класс оснащён компьютером, интерактивной доской и другой «цифрой». Монитор ноутбука для детей становится маленьким окном в мир искусства, творчества и красоты. Ребята на уроке могут увидеть сцену из балета или прослушать отрывок из оперы. Татьяна Сергеевна старается отыскать разные изюминки, чтобы заинтересовать ребят классической музыкой. Например, часто включает ученикам ремиксы на классическую музыку. И ребята каждый раз убеждаются, что оригинал звучит лучше, чем его обработка. Особенно когда аппаратура позволяет услышать живой звук, каким можно наслаждаться разве только в концертном зале. Такое открытие у старшеклассников случилось с токкатой и фугой ре минор Себастьяна Баха.

А ещё Татьяна Сергеевна руководит гимназическим ансамблем «Капельки», в котором поют ребята из разных классов. Самые старшие вокалисты – девятиклассники. С них-то и начался девять лет назад коллектив. На недавней праздничной линейке, посвящённой Дню знаний, они спели гимны и песню для первоклашек.

Гордость с тревогой в груди

Алла Ботнарюк окончила педвуз с красным дипломом. Уже много лет она преподаёт русский язык и литературу в кишинёвском лицее имени Н. Дадиани, где обучение ведётся на государственном языке. За 36 лет работы словесник была свидетелем разного отношения к изучению преподаваемой ею дисциплины. Было время, когда ученики Аллы Семёновны после уроков ходили вместе со взрослыми на митинги, а потом требовали убрать из школьной программы русский язык и литературу. А в позапрошлом году выпустился её любимый 12-й класс, три года радовавший учительницу своими успехами и привязанностью к факультативу «Культура общения», который она вела.

Кстати, в последнее время наметилась отрадная тенденция: родители, поработавшие в Европе, съездившие в Америку, увидев, как на Западе ценится знание многих языков, хотят, чтобы их дети изучали «великий и могучий». Быть может, поэтому (или по другой причине) среди лицеистов появился класс, который дружно записался на факультатив по русскому языку. Все 30 человек! Хотя могли бы выбрать факультатив по истории или немецкой культуре.

Увы, эти островки гордости за своих воспитанников не заглушают тревоги Аллы Семёновны за будущее преподаваемого ею предмета. Этим летом принят новый куррикулум по русскому языку. Во время каникул прошли специальные семинары по разъяснению нового курса. Отныне в Молдове будут преподавать не два предмета – «русский язык» и «русская литература», как было раньше, а интегрированный курс русского языка. Как любое совмещение, оно не обойдётся без потерь. И что самое удивительное, новая реформа – вовсе не акция против русского языка, а попытка таким образом преподавать любой национальный язык, включая государственный. Но как изучать родной язык в отрыве от культуры?! Это пока не укладывается в голове у многих словесников.

КСТАТИ

«АиФ в Молдове» желает всем учителям, несмотря на скромные заработки и трудных учеников, оставаться увлечёнными и смелыми капитанами в своей школьной Вселенной. Ведь только у увлечённых наставников вырастают увлечённые ученики.

Татьяна СОЛОВЬЁВА