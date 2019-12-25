Год трёх правительств

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О том, чем нам запомнится уходящий 2019-й

Остались буквально считанные дни до окончания Года Свиньи. Он выдался достаточно сложным для нашей страны и её жителей.

Власть ради наживы

За эти 365 дней в Молдове сменилось два правительства. Кабинет министров Павла Филипа, направляемый в своей деятельности экс-председателем Демпартии олигархом Владимиром Плахотнюком, работал не во благо страны и её граждан, а для обогащения группы лиц. Да и всем известно, каким образом Демократическая партия, которая, набрав 15,8% голосов на парламентских выборах 2014 года и получив 19 мандатов в государственном законодательном органе, пришла к власти. С помощью подкупа и шантажа количество депутатов во фракции ДПМ выросло вдвое. Этот же действенный метод помогал пополнять ряды политформирования «единомышленниками» и перетягивать на свою сторону примаров в регионах и председателей районов. Демократам даже удалось сформировать своё правительство, вошедшее в историю как ночное по той причине, что было приведено к присяге в спешке под покровом темноты.

За короткий период правления Демпартия спешила продать всё, что ещё оставалось в госсобственности после хозяйничанья коалиционной власти либералов, либерал-демократов и демократов – Moldtelecom, Tutun-CTC, Кишинёвский аэропорт и ряд других стратегических объектов. Все инициированные этой партией проекты были придуманы как способ вывода через различные профильные компании выделенных на работы денежных средств. Таким образом меньшая часть направлялась на реализацию проекта, а большая оседала в карманах так называемой партии власти. Проект «Хорошие дороги» тому доказательство. Проезжую часть, развалившуюся через несколько месяцев после ремонта, вряд ли можно отнести к категории комфортных. И такое качество было во всём.

Приближающиеся новогодние праздники дают нам надежду на лучшую жизнь, ведь именно с Новым годом связывают добрые перемены. Хочется верить, что год Мудрой Крысы принесёт Республике Молдова и её гражданам благосостояние, стабильность и процветание.

Действия без солидарности

Казалось, конец правления ДПМ и прибравшего всё к рукам олигарха В. Плахотнюка не наступит никогда. Но временная договорённость между Партией социалистов РМ и ещё двумя политформированиями – Партией «Действие и солидарность» и Платформой «Достоинство и правда» – разрушила все планы демократов на дальнейшее разграбление страны. Желание многих граждан Молдовы избавиться от ненасытного олигарха Плахотнюка в июне уходящего года сбылось. Он бежал из страны, бросив на произвол судьбы всех своих соратников и однопартийцев. Многие граждане радовались, что с помощью достигнутой договорённости между ПСРМ, ПДС и ППДП удалось скинуть с вершины политического олимпа возомнившего себя богом Плахотнюка. Вместе с тем было понятно, что это временное явление, так как слишком разные цели преследуют ударившие по рукам политики.

Лидер ПДС Майя Санду, избранная премьер-министром, с самого начала старалась показать свою самостоятельность в принятии решений. Сформировав свой кабинет министров из людей, работавших до этого в НПО в различных проектах и слабо представлявших, что значит руководить министерством, она не захотела отправить в отставку слабых чиновников, как того требовали многие депутаты парламента. За пять месяцев работы кабинет министров Майи Санду ничем примечательным не запомнился.

Зато желание лидера ПДП участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Молдове в 2020 году, было настолько сильным, что она решила пожертвовать креслом премьер-министра, затеяв скандал с пересмотром законодательства по вопросу избрания генпрокурора. В итоге 12 ноября очередное правительство Молдовы было отправлено в отставку.

Перемен требуют наши сердца

Буквально через несколько дней при вынужденном вмешательстве президента Молдовы было утверждено новое правительство во главе с экс-министром финансов Ионом Кику, названное правительством технократов. В него вошли профессионалы высокого класса, и с ним связывают большие надежды.

Под конец уходящего года новый кабмин и большинство депутатов парламента поддержали социальные инициативы президента, предусматривающие индексацию пенсий дважды в год, выплату единовременного пособия в размере 700 леев к новогодним праздникам, повышение компенсации в холодный период года и ряд других проектов для малоимущих. Перемены к лучшему ожидают и предпринимателей, о чём президент Игорь Додон говорил 17 декабря на бизнес-форуме Dialog pro-business.

Новая власть предпринимает шаги, чтобы вернуть в собственность государства проданные предшественниками стратегические предприятия, и намерена принять законодательные акты, которые избавят граждан от возложенного на них обязательства выплатить миллиард евро, выведенный из молдавских банков в 2014 году. В общем, потихонечку жизнь стала налаживаться. Приближающиеся новогодние праздники дают нам надежду на лучшую жизнь, ведь именно с Новым годом связывают добрые перемены. Хочется верить, что год Мудрой Крысы принесёт Республике Молдова и всем гражданам благосостояние, стабильность и процветание.

С наступающим Новым 2020 годом, дорогие наши читатели! Мира и добра вам и вашим семьям!

Анастасия Погодина