Год семьи: президент навестил с подарками многодетную семью и супругов-долгожителей в Штефан-Водэ (ФОТО, ВИДЕО)

Год семьи: президент навестил с подарками многодетную семью и супругов-долгожителей в Штефан-Водэ (ФОТО, ВИДЕО)

В завершение рабочей поездки в район Штефан-Водэ президент навестил семью Вячеслава и Татьяны Цыганаш, у которых растут девять детей, в том числе семь школьников. От имени Благотворительного фонда первой леди “Din suflet” глава государства подарил детям школьные принадлежности и игрушки, и пожелал успехов в учебе.

После этого Игорь Додон встретился с супругами-долгожителями Кириллом и Анастасией Плишка, которые прожили вместе 59 лет. У них родилось пятеро детей и семеро внуков. Президент пожелал их семье здоровья, долгих лет счастливой жизни в окружении родных и близких людей.

Напомним, что 2019 год президентским указом объявлен Годом семьи, поскольку поддержка молодых, многодетных и социально уязвимых семей остается одним из приоритетов администрации главы государства.

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