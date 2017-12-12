Год президентства Игоря Додона в некоторых цифрах

В рамках отчета за первый год деятельности Игорь Додон представил и некоторые статические данные.

Так, в частности, главой государства было подписано 464 указа, из которых: 175 указов о промульгировании законов; 9 указов об отзыве с должности министра; 18 указов об освобождении с должности некоторых судей. 8527 документов были зарегистрированы в общей сложности в канцелярии президента. 9962 документа были составлены и/или переданы президентурой (в 2 раза больше, чем за предыдущий период). 29 мнений было оформлено и представлено Конституционному суду (как, например, институциональный конфликт по поводу назначения министров и т.д.), 2 заключения по поводу проектов постановлений пленума Высшей судебной палаты.

Что касается государственных наград, то было зарегистрировано и рассмотрено 785 адресных предложений об их присвоении. Награды получили 237 человек.

– Впервые в истории Молдовы политическая составляющая была исключена из процесса рассмотрения и присвоения наград. Все награды присваивались исходя из заслуг соискателей (профессиональных, социальных). Преимущество при награждении отдавалось работникам здравоохранения, педагогики, работникам культуры и искусства, спортсменам, труженикам сельскохозяйственного комплекса и т.д., – отметил президент.

Необходимо отметить, что среднегодовой показатель присвоения наград президентами (в том числе и.о.) Республики Молдова следующий:

431 – Николае Тимофти;

772 – Мариан Лупу;

765 – Михай Гимпу;

259 – Владимир Воронин;

443 – Петр Лучинский;

836 – Мирча Снегур.