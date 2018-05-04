Год насиловавший падчерицу молдавский педофил получил лишь 6 лет лишения свободы

Житель Тараклийского района был приговорен к шести годам лишения свободы за неоднократное изнасилование своей несовершеннолетней падчерицы.

Кроме того, суд распорядился, чтобы обвиняемый выплатил потерпевшей стороне моральный ущерб в размере 50 000 леев.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина насиловал 15-летнюю девочку на протяжении всего 2015 года. В первый раз под предлогом сбора кукурузы он заманил несовершеннолетнюю в лес на окраине деревни, а затем изнасиловал на своем рабочем месте, где работал охранником. Каждый раз после совершения насилия мужчина угрожал жертве расправой, если она кому-то расскажет о происходящем.

Правда раскрылась в начале 2016 года, когда несовершеннолетняя сбежала из дома, спрятавшись у родственников. Мать девочки обратилась в полицию, которая нашла ее и, опросив, выяснила страшную правду.

Обвиняемый, 39-летний мужчина, был женат на матери жертвы не один год, у них есть двое общих несовершеннолетних детей.

Прокуроры посчитали решение суда слишком мягким и намерены оспорить его с целью настоять на осуждении обвиняемого на 25 лет лишения свободы.