ГНС рекомендует забрать трудовые книжки, оставленные в территориальных отделах НКСС для сканирования

ГНС рекомендует забрать трудовые книжки, оставленные в территориальных отделах НКСС для сканирования

Государственная налоговая служба выступила с сообщением ко всем налогоплательщикам, которые выполнили свои обязательства по сканированию трудовых книжек для заполнения личных счетов с информацией о трудовом стаже, реализованного до 1 января 1999 года.

Национальная касса социального страхования завершила процедуру сканирования, но на данный момент часть трудовых книжек, которые предоставили налогоплательщики в территориальные кассы социального страхования для сканирования, экономические агенты еще не забрали, сообщает пресс-служба ГНС. В связи с этим Государственная налоговая служба рекомендует забрать трудовые книжки, предоставленные в территориальные кассы социального страхования.

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