ГНС призывает граждан не торопиться с подачей деклараций о подоходном налоге в связи с коронавирусом

ГНС призывает граждан не торопиться с подачей деклараций о подоходном налоге в связи с коронавирусом

В контексте того, что последний день подачи деклараций о подоходном налоге для физических лиц – 30 апреля, Государственная налоговая служба (ГНС) призывает граждан страны по возможности не посещать управления налогового обслуживания в период с 10 марта по 1 апреля.

По данным пресс-службы ведомства, повременить с подачей деклараций о подоходном налоге необходимо в связи с высоким риском распространения коронавирусной инфекции нового типа в нашей стране. Для того, чтобы свести к минимуму распространение COVID-19, ГНС настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры и рекомендации Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в любое управление налогового обслуживания (http://bit.ly/2xEAfQh) или в Единый колл-центр ГНС по номеру 08000 15 25.

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