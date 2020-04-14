Глодяны “на замке”: как проходит первый день карантина в городе (ФОТО)

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С сегодняшнего дня в Глодянах действует карантинный режим. В связи с этим в городе было установлено 3 стационарных поста, а также 2 фильтра.

В обеспечении безопасности и соблюдении гражданами карантинного режима задействовано 54 сотрудника МВД и Минобороны, а также 12 единиц спецтехники. Действия, предпринимаемые спасателями, сотрудниками полиции и военнослужащими, направлены на защиту граждан, а также на оказание необходимой поддержки местным органам государственной власти, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, сотрудники ГИЧС участвуют в мероприятиях по информированию населения о способах предотвращения распространения коронавируса. Жителям рекомендуется по возможности оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию в случае посещения общественных мест и связываться с врачами при обнаружении симптомов, свойственных коронавирусу.

Примечательно, что на сегодняшний день в Глодянском районе подтверждено 99 случаев COVID-19 и 4 летальных исхода. Под наблюдением врачей находятся 573 человека.

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