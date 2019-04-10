Главу РОНО сектора Чеканы освободили от должности: она закупала голландские груши втридорога (DOC)

Главу РОНО сектора Чеканы освободили от должности: она закупала голландские груши втридорога (DOC)

Тогда как в Молдове проходят ярмарки, на которых можно дёшево приобрести наш, молдавский продукт, глава Управления образования, молодёжи и спорта сектора Чеканы решила не поддержать отечественных производителей и закупить фрукты в Нидерландах по баснословным ценам.

Вчера, 9 апреля, представители сообщества «Солидарные родители» «разоблачили» главу Управления образования, молодёжи и спорта Веронику Пую, опубликовав документы закупок фруктов для дошкольных учреждений сектора. Так, согласно этим данным, груши, которые поставляют в детские сады, привозят не с юга или севера Молдовы, а с самих Нидерландов по цене 36 леев за килограмм. Простая арифметика показывает, что это в 6 раз дороже наших отечественных груш, которые продаются по 6 леев за килограмм.

В связи с этим главу РОНО сектора Чеканы мгновенно освободили от должности.

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