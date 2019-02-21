Главу филиала ГП «Охранные услуги» в Кагуле поймали на взятке

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Директор филиала государственного предприятия «Охранные услуги» в Кагуле был задержан прокурорами и сотрудниками НАЦ по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Мужчина подозревается в получении взятки в 700 евро.

По словам осведомителя, чиновник уверил его в том, что он сможет повлиять на членов экзаменационной комиссии Агентства государственных услуг и помочь в сдаче теоретического и практического экзамена на вождение. Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, по данному факту было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый был задержан с поличным в своём рабочем кабинете во время получения взятки в размере 450 евро, переданных под контролем НАЦ. В ходе обысков в кабинете была найдена денежная сумма, переданная ранее.

Чиновник был задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 6 лет лишения свободы с начислением штрафа в размере до 200 000 леев.