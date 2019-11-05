Главный региональный экономический форум Молдовы

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8-9 ноября в Комрате пройдёт V Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019, организованный Исполнительным комитетом Гагаузии.

Главное экономическое событие всего юга Молдовы соберёт свыше 400 участников из более чем 13 стран, в числе которых первые лица Республики Молдова, представители государственных структур из-за рубежа, дипломатический корпус, руководители отечественного бизнеса и крупных международных компаний, эксперты и лидеры гражданского общества.

Участники Invest Gagauzia-2019 смогут ознакомиться с местным рынком труда и промышленным потенциалом автономии. В рамках форума откроются четыре секции, на которых будут представлены инвестиционные проекты и программы властей Гагаузии по поддержке развития бизнеса. В частности, вниманию потенциальных инвесторов будут представлены проекты строительства электростанции в городе Вулканешты, аэропорта в муниципии Чадыр-Лунга, туристического конноспортивного комплекса «Ат-Пролин» и логистического центра Agro Oguz.

Гагаузский инвестиционный форум давно зарекомендовал себя как эффективная площадка для взаимодействия властей автономии и бизнеса, обсуждения приоритетных сфер экономики и укрепления благоприятного делового климата в регионе.

Более подробную информацию о предстоящем событии можно получить на официальном сайте форума https://investgagauzia2019.