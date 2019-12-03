Главный подозреваемый в убийстве женщины на Ботанике вскоре будет экстрадирован из Германии

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Запрос об экстрадиции гражданина Молдовы, который является главным подозреваемым в деле об убийстве женщины, произошедшем этим летом в столичном секторе Ботаника, рассматривается властями Германии. Вскоре мужчина будет экстрадирован и передан нашим правоохранительным органам.

Данную информацию подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмиль Гайтур. Он уточнил, что после задержания подозреваемого, власти Кишинёва получили от Интерпола информацию, передаёт unimedia.info.

Напомним, что 40-летний гражданин Молдовы, объявленный в розыск молдавскими властями, был задержан в Германии в начале ноября. Предполагается, что мужчина убил женщину в секторе Ботаника, после чего оставил тело в микроавтобусе, принадлежащем ей.