Главный подозреваемый в убийстве мужчины возле ночного клуба остается под предварительным арестом

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе вынесенное 27 мая судом решение о помещении бойца K1 Аурела Игната под предварительный арест на 30 суток, пишет unimedia.info.

Напомним, что по факту убийства 30-летнего мужчины в драке у ночного клуба задержаны два человека: Аурел Игнат и Михай Пыргару, который также арестован на 30 суток. Третий подозреваемый сбежал из страны и объявлен в международный розыск.

По факту случившегося было возбуждено три уголовных дела. Если вина молодых людей будет доказана, им грозит до 15 лет тюремного заключения.