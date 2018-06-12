Главный подозреваемый в убийстве мужчины возле ночного клуба остается под предварительным арестом

Главный подозреваемый в убийстве мужчины возле ночного клуба остается под предварительным арестом

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе вынесенное 27 мая судом решение о помещении бойца K1 Аурела Игната под предварительный арест на 30 суток, пишет unimedia.info. 

Напомним, что по факту убийства 30-летнего мужчины в драке у ночного клуба задержаны два человека: Аурел Игнат и Михай Пыргару, который также арестован на 30 суток. Третий подозреваемый сбежал из страны и объявлен в международный розыск.

По факту случившегося было возбуждено три уголовных дела. Если вина молодых людей будет доказана, им грозит до 15 лет тюремного заключения.

 

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