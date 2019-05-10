Главные российские каналы рассказали о масштабном Марше Победы в Кишиневе (ВИДЕО)

Главные российские каналы рассказали о масштабном Марше Победы в Кишиневе (ВИДЕО)

Широкое празднование Дня Победы в Молдове не обошли своим вниманием ведущие российские телеканалы. “Первый канал”, “Россия 1” и “НТВ” осветили в своих сюжетах шествие “Бессмертного полка” в молдавской столице, в котором приняли участие более 60 тысяч человек и которое, по традиции, возглавил президент Игорь Додон. 

“Первый канал”: 

– В Кишиневе шествие возглавил президент Игорь Додон. Молдавия в этом году отметит 75-летие освобождения от фашизма. Только в столице в колонне “Бессмертного полка” прошли десятки тысяч человек. Многие участвовали с семьями. Присоединились депутаты парламента, представители различных дипломатических миссий. 

 

“Россия 1”: 

– Десятки тысяч человек, многие – в военной форме советского времени, заполонили улицы столицы Молдавии. Шествие “Бессмертного полка” в Кишиневе растянулось на несколько километров. 

 

“НТВ”:

– Более 60 тысяч жителей Кишинева также приняли участие в шествии “Бессмертного полка”. Многие пришли в военной форме советского образца, прикололи к одежде георгиевские ленточки. Люди хором распевали песни военных лет. Колонна прошла по главным улицам молдавской столицы к мемориальному комплексу “Вечность”, где участники возложили цветы к Вечному Огню. Такие акции сегодня состоялись и в других городах республики. 

 

 

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