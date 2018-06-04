Главные победы социалистов – впереди: Додон прокомментировал результаты выборов в Кишиневе

На своей странице в соцсети глава государства поблагодарил всех граждан за участие в голосовании, отметив, что они выполнили свой гражданский долг, а теперь свой долг перед ними должен исполнить новоизбранный примар.

В данной связи президент отметил два важных момента.

– Прежде всего, социалисты вновь продемонстрировали, что они пользуются широким доверием и стабильной поддержкой в столице страны. Почти половина избирателей отдали свои голоса Иону Чебану. Мы будем полагаться на это доверие и поддержку по прошествии года, когда развернется реальная борьба за Кишинев, за полноценный мандат генерального примара на четыре года. На протяжении всего последующего года Ион Чебан и его команда будут продолжать работать в интересах Кишинева и кишиневцев, – подчеркнул он.

Во-вторых, Игорь Додон отметил, что в Кишиневе вновь проявило себя геополитическое голосование, люди проголосовали за идеологию, а не реальные управленческие качества. Несмотря на то, что во время мандата примара горожане жаловались на ямы, плохую канализацию, незаконное строительство, коррупцию и неквалифицированные службы, многие из них в избирательной кампании отдали предпочтение абстрактным политическим проблемам, а не с реальным проблемам города. Это прискорбное явление, которое повторяется регулярно, к несчастью всех горожан, которые затем страдают четыре года от этих сиюминутных эмоциональных предпочтений, добавил он.

– Мы увидим, какие управленческие качества покажет примар. Надеемся, что он не допустит катастрофической деградации города и продемонстрирует, что он заботится о судьбе Кишинева не на словах, а на деле. Более того, Дорин Киртоакэ был до такой степени неудачным примаром, что любой другой примар справа, в том числе Андрей Нэстасе, мог бы выгодно отличаться от его либерального предшественника. Тем не менее, для Андрея Нэстасе это будет пиррова победа, если он проявит свой популистский характер и некомпетентность, или направит свои усилия на более важные для него политические баталии. Но у меня ещё будет повод к этому вернуться, – написал глава государства.

Подытожив, президент заверил, что главные битвы и победы социалистов ещё впереди – начиная с осени этого года.