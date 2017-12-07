Главную площадь Сынджеры украсила пышная новогодняя красавица (ФОТО)

Рождественскую ель украсили серыми и синими шарами.

Жители Сынджеры находятся в самом разгаре подготовки к зимним праздникам. Так, сегодня на Площади Независимости установили главный новогодний символ, который тут же принялись украшать синими и серыми шарами, а также гирляндами, сообщает stirilocale.md.

Кроме того, сынджерейская елка может похвастаться пышностью и симметричностью.

Ранее в Кишиневе был официально дан старт зимним праздникам. Хотя инаугурацию новогодней ели ждали еще 1 декабря, огни на ней зажгли только 4-го.