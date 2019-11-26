Главную елку страны откроют 1 декабря, а рождественскую ярмарку – 21. Ни одна из улиц столицы не будет перекрыта (ВИДЕО)

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Старт зимним праздникам в Кишиневе будет дан 1 декабря на площади Великого национального собрания. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил премьер-министр Ион Кику. Он подчеркнул, что, в отличие от прошлых лет, власти не собираются блокировать для мероприятий ни ПВНС, ни улицу 31 августа.

– Мы планируем провести традиционную рождественскую ярмарку или возле Арки Победы, в сквере Кафедрального собора, или на площади Великого национального собрания, но улицы блокировать мы не будем. Ярмарка будет открыта 21 декабря, – сказал он.

Премьер также отметил, что праздничная атмосфера будет создана не только в Кишиневе, но и во всех районах. Что касается столицы, здесь усилия правительства и примарии по организации зимних праздников будут объединены впервые, и это Ион Кику считает правильным.

– Концепция празднования Нового года и Рождества должна быть единой. Мы не будем делить елки или красть их друг у друга. Правительство не намерено зарабатывать на этом политические дивиденды, – добавил он.