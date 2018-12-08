Главного инженера “RED Union Fenosa”приговорили к 4 годам тюрьмы за смерть человека

Главного инженера “RED Union Fenosa”приговорили к 4 годам тюрьмы за смерть человека

Главный инженер распределительной сети компании “RED Union Fenosa” был приговорен к 4 годам лишения свободы с отсрочкой за нарушение правил эксплуатации энергетических объектов, что повлекло за собой гибель человека. Долгие годы суд оправдывал мужчину, мотивируя это тем, что он не совершал данное деяние. 

Инцидент произошел 8 октября 2008 года в Чадыр-Лунге. Будучи ответственным за безопасность и функциональность работ в электросетях на вверенном ему участке, главный инженер нарушил правовые положения по технической эксплуатации электростанций и сетей. В результате этих действий мужчину, который пас скот поблизости, убило током от кабеля высокого напряжения, который свисал со столба.

Дело рассматривалось 10 лет. За это время 5 раз оно попадало в Высшую судебную палату. На днях Апелляционная палата Кишинева, наконец, вынесла приговор в отношении подсудимого. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отсрочкой, а также к выплате морального и материального ущерба пострадавшему в размере 52 тысяч леев. Решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате.

 

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