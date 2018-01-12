Главная роль лишь одна. Почему расстались Борис Химичев и Татьяна Доронина

Борис Химичев часто играл генералов и князей. В личной жизни он тоже не терпел конкуренции и желал только одного: чтобы жена играла вторые роли в семье не демонстрировала свои успехи.

Народный артист РФ Борис Химичев родился 12 января 1933 года в селе Баламутовка Хмельницкой области в Украине. Мальчик с детства грезил о кино и пропадал в сельском киноклубе, мечтая стать актёром. Мечте было суждено сбыться — Химичев стал в советском кино одним из самых снимаемых актёров. Артист сыграл в более чем ста фильмах, среди которых «Князь Юрий Долгорукий», «Отцы и дети», «ТАСС уполномочен заявить», «Мышеловка» и др. Правда, роли такому фактурному мужчине в основном доставались «костюмные», как говорил Химичев, и не всегда содержательные. И всё же Борис Петрович не сетовал на режиссёров.

«Я очень доволен своей творческой судьбой, — признавался актер в интервью „АиФ“. — По количеству фильмов я давно перешагнул рубеж в сотню лент. Кого только не играл: генералов, князей, дворян, рецидивистов, священников. Даже Деда Мороза! Говорит ли это о моей всеядности и буйном таланте? Нет. Считаю, что это судьба. Я немножко фаталист, потому что уверен: где-то там, на небесах, в картотеке на каждого заведена табличка и там все написано…»

Личная жизнь Бориса Химичева была насыщенной не менее, чем творческая. В первый раз он женился на учительнице. Молодая семья ютилась в тесной каморке и любовная лодка, как говорится, разбилась о быт — жили бедно, практически впроголодь.

Во второй раз актер женился на знаменитой артистке Татьяне Дорониной. Они познакомились на пробах в картине «Ещё раз про любовь» — но тогда актриса совершенно не понравилась Химичеву. Татьяна Васильевна, уже будучи кинозвездой, вела себя с остальными актерами довольно высокомерно, что вызвало у Бориса отторжение. Но они снова встретились — на сцене Театра им. Маяковского, где оба в тот момент служили. В постановке «Да здравствует королева. Виват!» по сюжету они играли любовников. Как это часто бывает в таких случаях, после долгих репетиций любовных сцен, возникло и реальное чувство. В 1973 году Борис Химичев и Татьяна Доронина поженились. После развода, который случился через несколько лет, Татьяна Васильевна отзывалась достаточно критично о бывшем муже, а вот Борис Петрович в интервью «АиФ» был корректен, говоря о звездной экс-супруге: «Одной из моих жен была актриса Татьяна Доронина. Наш брак со всеми его сложностями продлился лет 10. Я считаю, что мне в известной степени повезло: находиться рядом с человеком исключительно талантливым, содержательным, самостоятельным, способным мыслить и принимать решения. Она сама себя воспитала и сделала. Доронина — трудоголик. Запоем читала, занималась самообразованием. Я очень признателен Татьяне за то, что мы много времени проводили вместе… С ней было очень интересно».

Но даже схожесть интересов, общие друзья и любовь не смогли удержать эту красивую яркую пару вместе. Не каждому мужчине будет комфортно всю жизнь быть не главной семьи, а «чьим-то мужем». Химичев в этом откровенно признавался, говоря, что ему было непросто выдержать славу жены: «Когда мы вместе где-то появлялись, окружающие говорили: „К нам пожаловала Татьяна Васильевна! А это — ее муж“. Это очень било по самолюбию. Полагаю, что причина нашего расставания кроется скорее во мне, чем в Татьяне. Мне было тяжело жить с женщиной такого масштаба, таланта и личных возможностей…».

Но, несмотря на столь добрый отзыв о бывшей жене, при встрече Доронина и Химичев здоровались очень холодно.

«Иногда расставшиеся пары рассказывают о том, что они сохранили очень хорошие отношения, мне всегда хочется спросить: „Тогда зачем расстались?“ Мы с Дорониной сейчас вообще не общаемся. Наши отношения исчерпаны, и мы совсем не нуждаемся друг в друге,» — комментировал свою ситуацию Химичев.

После развода с Дорониной актёр еще не раз был женат. Но все его избранницы не могли дать того, что нужно было Химичеву как мужчине. А хотелось ему, чтобы жена боготворила его и восторгалась. В общем, относилась бы к нему так же, как он относился к себе. Борис Петрович рассказывал: «Для здоровья прежде всего надо любить самого себя. И не только любить, но и холить, баловать, восхищаться. Поставьте перед собой зеркало и скажите, какой вы умный. Замечайте красивое вокруг. Столько можно получить удовольствия от хорошего ясного дня! Нужно все время стремиться к тому, чтобы самочувствие было приятным и вдохновляло на подвиги».

Была у актёра и своеобразная формула молодости: «Мой рецепт питания очень прост — не завтракать, вопреки мудрости „завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу“. Утром нужно встать, почистить перышки, сделать зарядочку, выпить хорошей водички, пойти на работу и трудиться. Дальше наступает время, когда организм говорит: „Хочу кушать“. Ты сел и поел, ни в чем себе не отказывая. Желудок сам подсказывает, чего ему хочется — солененького ли, постненького. Ужинать не надо вовсе. В крайнем случае, пусть это будут фрукты. И тогда вы проживете долго и счастливо».

Но счастье истинное обрёл с очень миниатюрной, маленькой женщиной Галиной Сизовой, с которой Химичев прожил более полувека и воспитал ее дочь, как родную. Глядя на них, многие удивлялись, что у яркого, высокого, колоритного красавца Бориса Химичева столь скромная жена. Но именно это и было залогом их счастливой семейной жизни — Галина никогда не претендовала на пальму первенства в семье, главным красавцем, звездой, главой был во всем Борис Петрович. «У нас тишь и благодать, — рассказывал „АиФ“ актер, — Если я надеваю костюм, жена подходит и, стряхивая с меня пылинки, говорит: „Боже, какой ты красивый!“ А я отвечаю тем же: „Боже, какая ты добрая, милая, внимательная“. Мы друг другом восхищаемся. Вот и весь секрет семейного благополучия. Чем занимается моя супруга? Ничем. Для счастья мужчине нужно, чтобы жена не демонстрировала свои успехи, власть, влияние. Мы не любим конкуренции. Нас надо гладить по шерсти, а не против!»

Когда супруги не стало после долгой болезни, жизнь потеряла для Бориса Петровича всякий смысл. Вскоре врачи обнаружили и неизлечимый недуг у самого Химичева, у него был неоперабельный рак мозга. Он скончался в 2014 году, ему был 81 год. Как рассказывает падчерица актёра, в свои последние дни актёр говорил, что скоро уже встретится со своей Галей.