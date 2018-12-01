Главная ель страны оценена в полмиллиона леев (ВИДЕО)

Ель, которая со среды будет украшать площадь Великого национального собрания, почти готова к установке. По словам поставщика, её можно будет использовать ещё 8 лет, а может, и больше. Главное рождественское дерево оценивают в 500 000 леев, затраты на которую поделят между собой муниципалитет и один из местных экономических агентов.

На начальном этапе планировалось изготовить конструкцию высотой 16 метров, однако власти решили установить более высокую ель. Конструкция состоит из более чем 2 000 ёлочных ветвей. По словам представителя компании, занимающейся установкой ели, работы завершены на 90 %: рабочим осталось лишь покрасить трёхтонный железный каркас. Уже через несколько дней 20-метровое дерево конической формы будет украшать площадь Великого национального собрания.

Рождественское дерево будет установлено 5 декабря, пишет protv.md. Искусственная ель будет украшать центр столицы впервые.