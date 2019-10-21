Главная битва – во втором туре. Детальный анализ результатов выборов от Богдана Цырди

1) ПСРМ имеет самую крупную фракцию в парламенте. Теперь у нее стало на одного депутата больше: 36!

2) Также у ПСРМ самая крупная фракция в мунсовете Кишинева – 22 советника из 51! Ранее партия имела 19 советников.

3) Вместо двух мэрий в пригородах стало пять.

4) ПСРМ победила в 15 районных и муниципальных советах. Фактически, она победила на местных выборах.

5) Абсолютное большинство в 51% районных советов. Речь о районах Бричаны, Окница, Дондюшаны и Тараклия.

6) ПСРМ взяла 11 городов (Чадыр-Лунга, Комрат, Бричаны, Окница и 7 малых городов – Вадул-луй-Водэ, Ватра, Липканы (Бричанский район), Купчинь, (Единецкий район), Фрунзе (Окницкий район), Костешты (Рышканский район), Бируинца (Сынжерейский район).

7) Во второй тур вышли кандидаты от ПСРМ в 17 городах, в т.ч. в 14 райцентрах – Рышканы, Дондюшаны, Сорока, Бессарабка, Единцы, Новые Анены и т.д.

8) Таким образом, ПСРМ добилась полного либо частичного успеха в 28 городах Молдовы.

9) ПКРМ и “Наша партия” в столице взяли 0 мандатов, как и на парламентских выборах 2019 года. Это крах и начало конца, даже несмотря на то, что НП взяла 4 города. В Кишиневе лучше знают, кто есть кто.

10) Вывод следующий – главная битва будет во втором туре. И если граждане верят в то, что у Молдовы есть будущее, победа неизбежна. А я убежден, что они верят!