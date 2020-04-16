Глава ВОЗ призвал не терять время в борьбе с COVID-19

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что в условиях пандемии недопустимо промедление в борьбе с коронавирусом.

– Нельзя терять время. Внимание ВОЗ сосредоточено сейчас только на служении людям в спасении жизней и достижении прекращения пандемии коронавируса, – отметил гендиректор.

Как подчеркнул глава ВОЗ, чем быстрее будут выявлены, протестированы и изолированы случаи заболевания и проведено лечение, тем труднее вирусу будет распространяться, передаёт novostipmr.com.

– Этот принцип спасёт жизни и поможет справиться с экономическими последствиями пандемии, – констатировал Аданом Гебрейесус.

За время пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 2 млн человек, более 127 тысяч умерли, около 500 тысяч выздоровели.

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