Глава Управления торговли Кишинева подал в отставку, как этого потребовал Ион Чебан

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Глава Управления торговли и услуг Кишинева Марчел Замбицкий подал в отставку с занимаемой должности, как этого накануне потребовал генпримар Ион Чебан Информацию для “Ziarul de Gardă” подтвердил пресс-секретарь примарии Василе Кирилеску.

Напомним, что Ион Чебан потребовал, чтобы Марчел Замбицкий добровольно покинул должность после того, как в центре столицы, рядом с главной елкой страны, появилась огромная надувная ящерица. Отнюдь не праздничная установка возмутила жителей муниципия.

Ранее Замбицкий также допустил установку на ПВНС каруселей с изображением обнаженных девушек и не проследил за тем, чтобы детям было позволено пользоваться развлечениями на площади с 14.00 до 17.00 бесплатно, как обещал генпримар.