Глава управления образования Кишинева Родика Гуцу отправлена в отставку

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Руководитель Главного управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу подала в отставку, и ее заявление уже подписано генеральным примаром столицы.

Об этом заявил сам градоначальник Ион Чебан По его словам, Гуцу знала, что допустила множество нарушений в своей работе, а также создание различных схем. Также вчера генпримар подписал заявления об отставке двух заместителей руководителя этого же управления.

– Сегодня утром я посетил учреждение и представил человека, который будет временно исполняющим обязанности руководителя. Это Андрей Павалой, хороший специалист в данной области. Также я поговорил с сотрудниками, объяснил, что от них зависит образование наших детей и качество услуг, предоставляемых в учебных заведениях. Мы хотим здорового и хорошо подготовленного поколения, – заявил градоначальник.

Ион Чебан заверил, что в последующем процедура назначения нового руководителя управления образования будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.